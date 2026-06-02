Ülke genelini kapsayan uyarılar oldukça vahim: Beklenen sadece rekor sıcaklıklar değil; aynı zamanda tarımı yok edebilecek kuraklıklar, devasa orman yangınları ve aniden patlayan ölümcül seller. Doğu ile İç Anadolu'nun kavşak noktalarından biri olan Malatya'nın da, ülke genelini sarsacak bu iklim kaosundan ağır şekilde etkilenmesi güçlü bir ihtimal olarak duruyor.

Mayıs Yağışlarından Kavurucu Yaza ve 2027 Uyarısına Doğru

Hava sıcaklıklarındaki ülke çapındaki genel artış, yalnızca sıradan bir mevsimsel döngüden ibaret değil. İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şermin Tağıl'ın yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin önündeki iklim faturasının kabarıklığını ortaya koyuyor. Tağıl'a göre El Nino'nun getirdiği bu ekstrem dalgalanmalar 2027 yılına kadar ülkemizi terk etmeyebilir. Türkiye'nin her bölgesinde yeni sıcaklık eşiklerinin aşılması beklenirken, kıyı kesimlerde görülebilecek 'medicane' türü kasırgalar, atmosferin ne kadar yüklü ve dengesiz olduğunun işareti. Bu dengesizlik, denizden uzak Malatya gibi illerde kendisini aşırı kuraklık ve ani lokal hava patlamaları olarak gösterecektir.

Malatya'da Kuraklık ve Beklenmedik Doğa Olayları

Türkiye'nin geneline yayılacak olan Süper El Nino etkisi, Malatya'nın ekonomisinin belkemiği olan kayısı bahçeleri ve tarım arazileri için büyük bir tehdit unsuru barındırıyor. Ülke genelindeki kavurucu hava dalgaları, Malatya'da toprağın nemini hızla çekerek uzun süreli bir kuraklık periyoduna yol açabilir. Diğer yandan, atmosferin aşırı ısınması sonucu oluşabilecek ani ve öngörülemez sağanaklar, hasat dönemindeki ürünlere zarar verme ve kırsal alanlarda ani sel baskınları yaratma riski taşıyor.

Yurt Genelindeki Yağışlardan Malatya Nasıl Etkilenecek?

Kurban Bayramı sonrası haftaya Türkiye'nin büyük bölümü gibi güneşli başlayan Malatya'da, salı gününden itibaren hava durumu tahminleri değişiyor. Ülkenin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu dışında kalan neredeyse tüm bölgelerinde beklenen kuvvetli sağanakların Malatya çevresini de etkilemesi olası. İşin ilginç tarafı, bu ani yağışlar Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Malatya'da da hava sıcaklıklarını düşürmeyecek. Aksine, mevsim normallerindeki yüksek sıcaklıklar nem ile birleşerek bunaltıcı bir atmosfer yaratacak. Malatya'nın bu 3 yıllık uzun vadeli Süper El Nino savaşına karşı tarımsal önlemlerini şimdiden alması gerekiyor.