Malatya’da geçtiğimiz ay merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Sarsıntının ardından henüz yeni tamamlanan çarşı konutlarında görülen sıva çatlakları, dökülmeler ve yağışlar sonrası duvarlarda oluşan yoğun rutubet, işçilik ve malzeme kalitesini tartışmaya açtı.



Kamuoyunda yükselen "Yeni binalar dayanıksız mı?" sorusuna yanıt, Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel’den geldi. Busabah Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Fidanel, yeni konutların durumu ve şehirdeki asıl büyük tehlike hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



"SIVA ÇATLAKLARI NORMAL, BİNALAR YAPISAL OLARAK SAĞLAM"



Yeni yapılardaki kozmetik kusurların binanın statiğini etkilemediğini belirten Yunus Emre Fidanel, vatandaşların içini rahatlatacak şu sözleri kaydetti:



“İnşaatların yapısal, statik olarak sağlam olduğunu söyleyebiliriz fakat artçı depremlerde veya bağımsız başka bir depremde sıva ve duvar çatlaklarının olması gayet normaldir. Bunlar binanın çürük ya da dayanımsız olduğu anlamına gelmez. Bu bağlamda kesinlikle yeni yapılan binaların depreme karşı dayanıklı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz."



"İŞÇİLİK HATASI VAR AMA TEHDİT YOK"



Binalarda görülen su sızıntısı ve işçilik problemlerine de değinen Fidanel, bu durumun bir güvenlik zafiyeti yaratmadığını vurguladı:



"Sıva ve boya çatlakları olması gayet normaldir. İşçilik hatalarından dolayı çatılardan su akıntısı olabilir veya başka türlü problemler yaşanabilir ama bu binanın yapısal statiğini asla etkilemez. Herhangi bir tehdit söz konusu değildir."



ASIL TEHLİKE BAŞKA: "HER AN KENDİLİĞİNDEN GÖÇEBİLİR!"



Malatya'nın yeni yapılan konutlar özelinde Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Fidanel, asıl büyük tehlikenin mahkeme süreci uzayan ağır hasarlı binalar olduğuna dikkat çekerek,

"Şu an yapılan konutlar açısından Malatya’nın Türkiye’nin en güvenilir şehirlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz fakat ağır hasarlı olup da mahkeme kararından dolayı henüz yıkılmamış binalar var biz bunları ayrı tutuyoruz. Bizim bu binalarla ilgili ciddi endişelerimiz var. Mahkeme sonuçlarının hızlı bir şekilde doğru neticeye varmasını talep ediyoruz. Bunlar halen risk unsuru. Çok ciddi tehlike arz ediyorlar çünkü altlarında faaliyet gösteren dükkanlar bulunuyor. Vatandaşlar bu binaların altından yürüyor, bir deprem olmasa bile bu binalar her an kendiliğinden göçebilir. Bu binaların hızlıca çözüme kavuşturulması gerekiyor"

ifadelerine yer verdi.



"6 ŞUBAT'TAN SONRAKİ PROJELER ÇOK GÜÇLENDİRİLDİ"



Son olarak vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, yeni yönetmelik ve projelerin titizlikle uygulandığını belirterek,

"Bunların haricindeki binalar güvenlidir. Vatandaşlarımız müsterih olsun özellikle 6 Şubat’tan sonraki statik ve mimari projeler çok güçlendirildi, bu binalara bir şey olması söz konusu değil”

dedi.