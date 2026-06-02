Malatya'da haftanın ikinci gününde ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel namaz vakitlerini derledik. Öte yandan, vatandaşların sıkça merak ettiği "Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır?" sorusunun cevabı da haberimizde. İşte 2 Haziran Salı Malatya ezan saatleri ve Diyanet'in konuya ilişkin değerlendirmesi...

2 HAZİRAN SALI MALATYA EZAN VAKİTLERİ (GÜNCEL LİSTE)

Malatya'da bugün ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03.11

Güneş: 04.57

Öğle: 12.32

İkindi: 16.24

Akşam: 19.52

Yatsı: 21.31

ABDEST ALIRKEN BELLİ DUALARI OKUMAK ŞART MIDIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre bazı kaynaklarda abdest alırken her organın yıkanması sırasında ayrı ayrı okunacak dualara yer verilmektedir. Ancak sahih rivayetlere göre Hz. Peygamber'in (s.a.s.) abdest esnasında özel bir dua yaptığına dair bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu dualar güzel anlamlar taşısa da abdest sırasında okunmaları dinen zorunlu kabul edilmemektedir.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet'e göre abdest alırken belirli duaları okumak şart değildir. Bununla birlikte bu duaların okunmasında da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sahih rivayetlerde Hz. Peygamber'in (s.a.s.) abdestin tamamlanmasının ardından şu duayı okuduğu bildirilmektedir:

"Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına, O'nun tek olup ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle."

Diyanet'in aktardığı rivayete göre bu duayı okuyan kimse için cennetin sekiz kapısının açılacağı ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceği müjdelenmiştir.