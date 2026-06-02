Malatya’da 2 Haziran 2026 Salı günü planlı bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler, gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok ilçe ve mahallede etkili olacak.

Kesintiden en fazla etkilenen ilçeler arasında Battalgazi ve Yeşilyurt yer alıyor. Çalışmaların tamamının işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, birçok mahallede enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Battalgazi ilçesinde Ataköy, Başharık, Merkez Beydağı, Battalgazi Mustafa Paşa, Cevherizade, Ferhadiye, Hacı Abdi, Halfettin, Hamidiye, Hasan Varol, İstiklal, İzzetiye, Kavaklıbağ, Kernek Mustafa Paşa, Nuriye, Paşaköşkü ve Yamaç mahallelerinde elektrik kesintisi 14.00 ile 15.30 saatleri arasında uygulanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Ataköy, Başharık, Merkez Beydağı, Battalgazi Mustafa Paşa, Cevherizade, Ferhadiye, Hacı Abdi, Halfettin, Hamidiye, Hasan Varol, İstiklal, İzzetiye, Kavaklıbağ, Kernek Mustafa Paşa, Nuriye, Paşaköşkü ve Yamaç mahallelerinde 14.00-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Yeşilyurt ilçesinde Abdulgaffar, Aşağı Bağlar, Cemalgürsel, Çilesiz, Karakavak, Özalper, Samanlı, Şeyh Bayram, Tecde, Turgut Özal, Zaviye ve Yavuz Selim mahallelerinde elektrik kesintisi 14.00-15.30 saatleri arasında uygulanacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Abdulgaffar, Aşağı Bağlar, Cemalgürsel, Çilesiz, Karakavak, Özalper, Samanlı, Şeyh Bayram, Tecde, Turgut Özal, Zaviye ve Yavuz Selim mahallelerinde 14.00-15.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Ayrıca Topsöğüt Mahallesi'nde elektrik kesintisi 13.00 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yetkililer, kesintilerin planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtirken, vatandaşların tedbirli olması ve çalışmalar süresince dikkatli davranması gerektiği ifade ediliyor.