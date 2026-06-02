Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yayımlanan düzenlemelerden biri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği oldu. Yönetmelikle yaz okulunun işleyişine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Aynı bölümde yayımlanan Giresun Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile üniversite bünyesindeki merkezin çalışma esasları belirlendi.

Bugünkü sayıda ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/921 sayılı kararı da yayımlandı. Karar, kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamalar ve veri işleme süreçleri açısından önem taşıyor.

Yargı Bölümü'nde ise Anayasa Mahkemesi'nin dört ayrı kararı kamuoyunun bilgisine sunuldu. Yayımlanan kararlar arasında norm denetimine ilişkin kararların yanı sıra bireysel başvuru kapsamında verilen bir hüküm de bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararları şunlar oldu:

12 Şubat 2026 tarihli ve E: 2024/187, K: 2026/42 sayılı karar,

26 Mart 2026 tarihli ve E: 2025/208, K: 2026/69 sayılı karar,

26 Mart 2026 tarihli ve E: 2025/269, K: 2026/72 sayılı karar,

27 Ocak 2026 tarihli ve 2020/39936 başvuru numaralı bireysel başvuru kararı.

İlan Bölümü'nde ise yargı ilanları, artırma ve eksiltme ihaleleri ile çeşitli ilanlara yer verildi. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de eğitimden veri güvenliğine, yüksek yargı kararlarından kamu ilanlarına kadar birçok alanda önemli düzenleme ve duyuru yer aldı. Özellikle üniversiteler, hukukçular ve kamu kurumlarını ilgilendiren kararların önümüzdeki süreçte yakından takip edilmesi bekleniyor.