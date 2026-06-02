Malatya’da haftanın ikinci gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri sorgulamaya başladı. 2 Haziran 2026 Salı günü boyunca ve gece saatlerinde hizmet verecek olan Malatya merkez ve ilçelerindeki güncel nöbetçi eczane listesini, kolayca ulaşabilmeniz için adres ve telefon bilgileriyle birlikte derledik.

İşte 24 saat boyunca açık olacak Malatya nöbetçi eczaneleri:



MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya merkezde farklı noktalarda konumlanan nöbetçi eczanelerin listesi şu şekildedir:

ÖMÜR ECZANESİ

Adres: Kışla Cad. No:65/C

Telefon: 0422 321 42 15

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YILDIRIM ECZANESİ

Adres: Hamidiye Mah. Emeksiz Cad. Alt Geçit Üstü Beden Mağazası 30 m Üstü

Telefon: 0422 323 70 77

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 2 Haziran günü hizmet verecek açık eczaneler:

CEYHAN ECZANESİ

Adres: Bostanbaşı Kavşağı Gözde Akademi Karşısı

Telefon: 0422 502 08 08

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

HEKİMOĞLU ECZANESİ

Adres: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı (Üst Geçit Altı) Yeşilyurt

Telefon: 0545 732 37 78

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için 2 Haziran günü hizmet verecek açık eczane bilgisi:

ARI ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi, Eski Malatya Semt Polikliniği Karşısı

Telefon: 0534 686 37 03

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle yoğunluk durumunu öğrenmek veya ilaç kontrolü yaptırmak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.