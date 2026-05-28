Kurban Bayramı'yla birlikte artan kırmızı et ve tatlı tüketimi, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bayram süresince porsiyon kontrolünün elden bırakılmaması ve doğru pişirme tekniklerinin uygulanması gerektiği konusunda birleşiyor. Konuya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Burcu Çoban; kalp, damar, tansiyon ve diyabet hastalarının bu süreçte çok daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“GÜNE SAĞLAM BİR KAHVALTI İLE BAŞLAYIN”

Bayram günlerinde beslenme düzeninin sabah saatlerinden itibaren doğru planlanması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Burcu Çoban, “Kırmızı etin evet çok faydaları var ama aşırı tüketimden sakınmamız gerekir. O yüzden kalp, damar, tansiyon, diyabet hastalarının özellikle dikkat etmesi gerekir. Bunun için mutlaka güne sağlam bir kahvaltı ile başlasınlar. Yumurta, bol yeşillik, peynir, zeytin olan sağlam bir kahvaltı ile başlasınlar ki çok da açlık durumu yaşamasınlar” ifadelerini kullandı.

“SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİN”

Bayram ziyaretlerindeki ikramlara da değinen Diyetisyen Çoban, ağır tatlılar yerine daha hafif alternatiflere yönelinmesini önererek, “Ayrıca tatlı tüketimi oluyor ve bu defa daha fazla kalori yüklenmesine neden oluyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir” dedi.

“YENİ KESİLEN ETİ DİNLENDİRİN”

Etin doğru tüketimi için kesim sonrasındaki dinlendirme sürecine ve mutfaktaki hazırlık aşamalarına dikkat çeken Burcu Çoban, sindirim sistemini yormayacak yöntemlerin tercih edilmesini istedi. Çoban, “Yeni kesilen etin birazcık dinlenmesini tavsiye ediyoruz. Çok kızartma, kavurma, yağlı yemekler yerine haşlama, fırında, ızgara olarak tüketirlerse, pişirme yöntemlerine dikkat ederlerse daha iyi olur. Bu süreçte kola gibi asitli içecekler yerine bitki çayları, meyve suları, sade sodalar tercih edilebilir” sözleriyle açıklamalarını tamamladı. Uzmanlar, bu kurallara uyulmasının bayramı hastanede değil, sevdikleriyle huzur içinde geçirmek adına büyük önem taşıdığını hatırlatıyor.