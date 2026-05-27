Malatya’nın kalbi ve şehrin en önemli simge noktalarından biri olan Kernek Parkı ile Kanalboyu bölgesi, dev bir dönüşüm projesiyle gündemde.

Ancak proje kapsamında Yiğitler Sokak'ta bulunan müstakil evlerin yıkılmasının ardından bölgede henüz somut bir adım atılmaması mahalleliyi meraklandırdı.

Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu, bölgedeki son durumu net bir dille özetledi: "Şu anda çalışma yok, proje aşamasında."

7 DÖNÜMDEN 35 DÖNÜME ÇIKARILACAKTI

Malatya genelinde büyük heyecan uyandıran proje kapsamında, mevcut 7 dönümlük Kernek Parkı’nın kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından 35 dönüme çıkarılması hedefleniyordu. Şehre yepyeni bir nefes alanı kazandıracak olan bu devasa dönüşümün ilk adımı olarak Yiğitler Sokak’taki müstakil evlerin yıkımı gerçekleştirilmişti. Ancak yıkımın ardından herhangi bir çalışma söz konusu değil.

EVLER YIKILDI AMA HALA ÇALIŞMA BAŞLAMADI!

Bölge halkı projenin ne zaman hayata geçeceğini merakla beklerken, Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu alandaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yıkımların yapılmasına rağmen sahada henüz fiili bir inşaat çalışmasının başlamadığını belirten Türkoğlu, sürecin şu an için masa başında ilerlediğini aktardı.

TELEFERİK VE SOSYAL TESİS MÜJDESİ PROJEDE KALMASIN

Gelecekte yapılması planlanan detaylara da değinen Muhtar Türkoğlu, projenin kağıt üzerindeki heyecan verici detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Şu anda çalışma yok, proje aşamasında. TOKİ’lerden aşağıya doğru teleferik ve sosyal tesis yapılacak, yukarıdan aşağıya doğru yeşil bir saha olacak."

Malatyalılar, yıkılan evlerin ardından enkaz görüntüsünün bir an önce silinmesini ve teleferik ile yeşil alan projelerini içeren bu dev sosyal tesis hamlesinin bir an önce fiilen başlamasını bekliyor.