Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, BUSABAH Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda, deprem sonrası küllerinden doğmaya çalışan Malatya’da fahiş kira artışlarına karşı çok sert tepki gösterdi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile emlak sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği kritik toplantının detaylarını paylaşan Özgül, özellikle çarşı merkezinde tavan yapan dükkan kiralarına sınır getirilmesi için Vali Yavuz’a resmi bir dosya sunduğunu açıkladı.

Özgül, çarşıdaki mülk sahiplerinin esnaftan çok yüksek kiralar talep ettiğini vurgulayarak, makul kira sınırlarını ilk kez rakam vererek paylaştı. Malatya merkezdeki ticari alanlar için hazırladığı dosyayı Vali Seddar Yavuz’a teslim ettiğini belirten Özgül,

"Malatya merkezde dükkanlar zemin katların 25 ile 50 bin lira arasında olmalı. Üst katlar ise 15-25 bin lira arasında olmalı şeklinde bir dosya da Sayın Valimize sundum"

ifadelerini kullandı.

"NEREDEYSE BİR KURBAN PARASI FİYATINA VERİLDİ"

Devletin depremzede esnafa ve vatandaşa sağladığı kolaylıklara dikkat çeken ve mülk sahiplerini insafa davet eden Ali Özgül, TOKİ’nin fedakarlığına atıfta bulundu. Konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine çok sembolik rakamlarla teslim edildiğini hatırlatan Özgül,

"Bilindiği gibi TOKİ başkanlığımız bu konut ve işyerlerini vatandaşlara çok uygun fiyatlarla verdi, neredeyse bir kurban parası fiyatına verdi"

şeklinde konuştu.

Özgül, devletin attığı bu dev adıma karşılık mülk sahiplerinin de kiracılara karşı aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek,

"Devlet kendilerine bu fedakarlığı yapmışken konut ve işyeri sahipleri de kiracı vatandaşlara uygun fiyatlarla kiralama yapmaları gerekiyor" Malatya yollarında bayram radarı! Trafik ekstra denetim altında İçeriği Görüntüle

diyerek mülk sahiplerine çağrıda bulundu.

Toplantının ana amacına ve gayrimenkul sektörünün şehir imarındaki rolüne de değinen Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yaklaşık 50 emlakçı üyenin katılımıyla kentteki son gelişmeleri masaya yatırdıklarını ifade etti. Emlakçıların her an sahada ve halkla iç içe olduğunu belirten Özgül,

"Kıymetli Valimiz ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrin son gelişmeleri hakkında yani depremden sonra şehrin geldiği noktayı emlakçı arkadaşlarımızla paylaşmak istemişlerdi. Yaklaşık 50 emlakçı üyemiz ile şehrin geneli hakkında görüş alışverişinde bulunduk"

dedi.

Sektör temsilcilerinin şehrin yeniden inşa sürecine hakim olmasının önemine vurgu yapan Özgül, yetkililerden gelen bu bilgilendirme desteği için teşekkür ederek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye genelinde emlakçılar hep sahada oldukları için gayrimenkul sektöründe, şehrin imarından haberdar olmaları gerekiyor. Vatandaşlar ile belediye-valilik arasında köprü olan emlakçılar bundan dolayı yetkililerden bir bilgilendirme talebimiz olmuştu, onlar da bize bilgilendirme yapmak amacıyla bir toplantı tertip ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."