Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da Kurban Bayramı büyük bir manevi coşku ve heyecanla karşılandı. İslam aleminin bu mübarek gününde, Malatyalı vatandaşlar sabahın en erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak üzere bulundukları bölgelerdeki camilere yöneldi.

SAAT 05.40'TA SAF TUTTULAR

Malatya'da bayram namazının saat 05.40 olarak belirlenmesinin ardından, kent sakinleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri doldurmaya başladı. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan yüzlerce vatandaş, bayramın bereketini ve huzurunu aynı çatı altında paylaşmak için yan yana saf tuttu. Kısa sürede dolup taşan camilerde, bayram namazının kılınmasının ardından hep birlikte dualar edildi ve hutbe dinlendi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR KERNEK'TE BULUŞTU

Malatya’da bayram coşkusunun en yoğun hissedildiği noktalardan biri de Kernek Karagözlüler Camii oldu. Burada eda edilen bayram namazına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de katılım sağladı.

NAMAZ SONRASI KUCAKLAŞMA

Namazın kılınması ve duaların edilmesinin ardından cami içinde ve bahçesinde büyük bir bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, namaz çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Depremin ardından dayanışma ruhunun en üst seviyede yaşandığı Malatya'da, camilerdeki bu birlik ve beraberlik tablosu görenlerin içini ısıttı.

Kılınan namaz ve yapılan duaların ardından vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmek ve aile ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere camilerden ayrıldı.