Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu yaşayan Malatyalılar, bayram sabahı cemaatle namaz kılmak üzere camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimine göre, 27 Mayıs Çarşamba sabahı Malatya il merkezinde Kurban Bayramı namazı saat 05.40 itibarıyla eda edilecek. Vatandaşlar namazın ardından bayramlaşarak kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak.

İLÇE İLÇE KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Güneşin doğuş vaktine göre coğrafi konumları nedeniyle ilçeler arasında birkaç dakikalık farklılıklar bulunuyor. Diyanet'in verilerine göre Malatya'nın ilçelerindeki bayram namazı vakitleri şu şekilde:

Arapgir: 05.38

Doğanyol: 05.38

Kale: 05.38

Pütürge: 05.39

Arguvan: 05.40

Yazıhan: 05.40

Hekimhan: 05.41

Yeşilyurt: 05.41

Akçadağ: 05.42

Kuluncak: 05.42

Darende: 05.43

Doğanşehir: 05.43

Muhabir: Mutlu Sarıgül