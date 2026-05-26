Güvenli yapılaşma adına inşaat sektörünü kökten sarsacak ve disipline edecek yeni yaptırımlar yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan kanun maddesine göre, yapı ruhsatı veya izni olmadan kaçak olarak yükselen binalara hazır beton ikmali yapanlar ile binaların taşıyıcı sistemini tehlikeye atan kalitesiz beton üreticilerine yarım milyon liralık ceza dönemi başladı. Karar Malatya’da da geçerli.

SEKTÖREL FAALİYETLERİ 5 YIL BOYUNCA TAMAMEN YASAKLANACAK

Kanun kapsamında denetimler sadece binalarla sınırlı kalmayıp üretim anına da indirildi. Yapılan karot (sertleşmiş beton) testlerinde standardı yakalayamayan beton üreticilerine doğrudan 500 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca, Bakanlığın elektronik izleme sistemi kapsamında, mikserlerde karekodlu irsaliye veya etiket bulundurmayan ya da sahte bilgi beyan eden firmalara da 250 bin TL ceza verilecek. Müteahhitlik belgesi alırken sahte veya gerçeğe aykırı belge kullananların ise belgeleri iptal edilerek sektörel faaliyetleri 5 yıl boyunca tamamen yasaklanacak.

Kaçak yapılara beton sağlayan lojistik zincirinin kırılması ve kalitesiz beton üretiminin bu denli ağır cezalandırılması, hem müteahhitleri hem de malzeme üreticilerini daha titiz çalışmaya zorlayarak şehirlerin deprem direncini artırmayı hedefliyor.