Artan girdi maliyetleri ve özellikle yem fiyatlarının torba başına 1000 TL'yi bulması, kurbanlık üreticilerinin belini bükmüş durumda. Emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yanan bir yetiştirici, pazardaki acı tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Müthiş bir yoğunluk var ama alıcı yok. Müşteri geliyor, fiyat soruyor ama almadan gidiyor. 150 bine satılacak hayvana 100 bin lira teklif ediyorlar. Böyle giderse seneye kurbanlık bulmak zor olur. Kimse bu çileyi çekmek istemez."

HER BÜTÇEYE UYGUN HAYVAN VAR AMA

Pazarda her ne kadar durgunluk hakim olsa da, bütçesine göre kurbanlık bulup alanlar da var. Bir başka besici, fiyatların piyasa şartlarına göre normal olduğunu savunarak,

"Her bütçeye göre hayvan var. Bugün 118 bin liraya düve sattık. İnsanlar genelde geziyor, piyasa yokluyor ama alışverişe dönmesi zaman alıyor"

ifadelerini kullandı.

1 TON 200 KİLOLUK DEV ALICISINI BEKLİYOR

Pazarın en çok dikkat çeken unsuru ise devasa boyutlardaki büyükbaş hayvanlar oldu. Yıllardır Malatya’da hayvancılık yapan bir üretici, kurbanlıkları iki yıl boyunca adeta bir çocuk gibi büyüttüklerini belirterek pazarın rekor fiyatını açıkladı:

Hayvanın Ağırlığı: 1 Ton 200 Kilo

İstenen Fiyat: 420.000 TL

Besicinin Son Oluru: 400.000 TL

Malatya'daki kurbanlık üreticileri, arife günündeki bu durgunluğun Bayramın 1. günü itibarıyla kırılacağını ve satışların hızlanacağını tahmin ediyor.