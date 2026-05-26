Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. İşte Malatya’da 26 Mayıs 2026 Salı gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03.17

Güneş: 05.01

Öğle: 12.31

İkindi: 16.23

Akşam: 19.47

Yatsı: 21.24

RÜYADA KURBAN KESMEYİ ADAYAN KİŞİ, BU ADAĞINI YERİNE GETİRMELİ MİDİR?

Peygamberlerin dışındaki insanların gördükleri rüyalar, kesin bir hüküm ifade etmediği gibi bu rüyaların bağlayıcılığı da yoktur. Bu itibarla rüyada kurban kesmeyi adayan kişinin, bu adağını yerine getirmesi gerekmez.