Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı olan ve şehir merkezine çok yakın bir konumda yer alan Kernek, sadece bir coğrafi bölge değil, kentin adeta yaşayan bir kimlik kartı. Bugün modern rekreasyon ve genişletme projeleriyle gündemde olan bu tarihi mahallenin ismi, geçmişten bugüne taşıdığı doğal zenginlikleri ve su kaynaklarını doğrudan simgeliyor.

Bölgeye ismini veren Ermenice "karnak" (ilkbahar) kelimesi, semtin asırlardır süregelen yeşiline ve can veren su kaynaklarına bir atıf niteliğinde. Kernek, bu ismin hakkını verircesine bünyesinde Malatya’nın en değerli sosyal alanlarını barındırıyor. Kentin kalbi sayılan Kernek Meydanı'ndaki meşhur Kernek Şelalesi ve Parkı, etrafındaki dinlenme alanlarıyla yerel halkın en önemli buluşma noktası.

Bu alandan başlayıp Millet Bahçesi'ne kadar uzanan ve ortasından su kanalı geçen meşhur Kanalboyu Caddesi ise kentin en canlı caddelerinden biri. Ayrıca bölgede Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ibadete açılan Kernek Külliyesi de semtin manevi ve mimari değerini pekiştiren unsurlar arasında yer alıyor.

Yaşanılan deprem felaketlerinin ardından yeniden imar ve ihya sürecine giren Kernek, tarihi köklerinden kopmadan geleceğe hazırlanıyor. Fuzuli Caddesi'nin genişletilerek çift yönlü trafiğe açılması ve Kernek Parkı'nın büyütülmesi projeleriyle çehresi yenilenen tarihi mahalle, adının taşıdığı "bahar" tazeliğini modern yüzüyle Malatya’ya yeniden sunmayı hedefliyor.