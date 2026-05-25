Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Kurban Bayramı denetimleri için Malatya'daki hazırlıklar tamamlandı. Çevre kirliliğine ve salgın hastalık riskine geçit vermemek adına, bölgedeki saha ekipleri bayram mesaisine kesintisiz devam edecek.

UMUMA AÇIK ALANLARDA KESİM YAPANLARA CEZA YAĞACAK

Bakanlığın yayımladığı genelge doğrultusunda park, bahçe, sokak ve apartman girişleri gibi kamuya açık alanlarda kurban kesimi gerçekleştirenler sıkı takibe alınıyor. Belirlenen bu ortak alanlarda kesim yapanlar doğrudan yaptırımla karşılaşacak.

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işletilecek olan süreçte, umuma açık yerlerde kesim eylemini gerçekleştiren veya kurban atıklarını çevreye terk eden kişilere 4 bin 810 lira idari para cezası uygulanacak.

İŞLETMELERE VE KONUTLARA YÖNELİK AĞIR FATURA

Toplu kesim organizasyonu yapan ancak gerekli hijyenik şartları sağlamayan tesislere yönelik uygulanacak cezalar çok daha yüksek tutuldu. Kurallara uymayan ve atık yönetimini sağlayarak doğayı kirleten işletmelere 464 bin 585 liraya varan yaptırımlar devrede olacak.

Bireysel kesimlerde kendi konutunun çevresini kirleten vatandaşların ödeyeceği tutar ise 11 bin 540 lira olarak resmiyete kavuştu.

SAHA EKİPLERİ MALATYA'DA 24 SAAT NÖBETTE OLACAK

Yetkililer, kurban atıklarının çevreye zarar vermemesi için sızdırmaz poşetlerde ve ağzı sıkıca kapalı biçimde belediye görevlilerine teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı. Çöp konteynerlerine gelişigüzel atılan sakatatlar da ceza sebebi sayılacak.

Malatya il sınırları içerisindeki tüm kurban satış ve kesim alanlarında, tatil boyunca 24 saat esasına göre zabıta ve kolluk kuvvetleri koordineli şekilde devriye atacak. Olumsuz bir manzarayla karşılaşan vatandaşların ilgili mercilere ihbarda bulunması isteniyor.