2026 yılının haziran dönemine ait kira mukaveleleri, yasalar gereği on iki aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalamaları baz alınarak güncellenecek. Geride kalan mayıs döneminde yüzde 32,43 olarak uygulanan yasal limitin ardından, bu ay yenilenecek sözleşmelerdeki fiyat değişimleri bölge halkının en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.

Enflasyon verileri için geri sayım takvimi

Malatya'daki mülk sahiplerinin yasal olarak kiracılarına yansıtabileceği en yüksek zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bülteniyle resmiyet kazanacak. Beklenen verilerin kamuoyu ile paylaşılacağı tarih 3 Haziran olarak belirlendi. Saat 10:00 itibarıyla ilan edilecek olan enflasyon detayları, Malatya genelindeki tüm yeni kira sözleşmelerinin hesaplanmasında yasal dayanak olarak kullanılacak.

Uzmanların mayıs ayına ait enflasyon öngörüsü

Resmi açıklamadan önce yayımlanan Merkez Bankası Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, Malatya piyasasındaki fiyatlama beklentilerine yön veriyor. Raporu hazırlayan 72 ekonomi uzmanının tahminlerine göre, mayıs ayının aylık enflasyon verisi yüzde 1,89 oranında tespit edildi. Eğer bu öngörü gerçeğe dönüşürse, haziran ayında Malatya'da yapılacak yasal kira artış sınırının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 aralığında kalacağı tahmin ediliyor. Genel beklentilerin odaklandığı net nokta ise yüzde 32,20 civarı.

Sözleşme bedelleri üzerinden örnek matematik

Beklentilerin rakamlara nasıl yansıyacağını görmek adına yapılan örnek hesaplama, Malatyalı vatandaşlara rehberlik ediyor. Diyelim ki söz konusu kiralık alanın halihazırdaki mevcut kira bedeli 30.000 TL seviyesinde. Tahmin edilen yüzde 32,20'lik haziran ayı oranı baz alındığında, ana paraya uygulanacak zam bedeli tam 9.660 TL olarak hesaplanıyor. İki rakamın birleşimi sonucunda, tarafların yeni dönem için imzalayacağı zamlı yeni kira bedeli 39.660 TL noktasına ulaşıyor. İşlemlerin tam doğruluğu için resmi kurumun yapacağı duyurunun beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.