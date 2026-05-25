Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri üzerinde. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen santral 1.800 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 3. Diyarbakır'ın ise en büyük enerji santrali.

Tesis ayrıca Türkiye'nin 2. büyük Hidroelektrik Santrali. Karakaya Barajı ve HES ortalama 6.668.315.442 kilovatsaat elektrik üretimi ile 2.014.597 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. Karakaya Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 2.116.926 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapıyor.

1987 YILINDA İŞLETMEYE AÇILDI

DSİ tarafından inşa edilen Karakaya Barajı 1987 yılında işletmeye açıldı. Her biri 300 MW gücündeki 6 adet türbin bulunan barajın toplam kurulu gücü 1800 MW'. Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı'ndan sonra nehir üzerinde kurulu en büyük ikinci baraj olan Karakaya'nın işletmeye uygun maksimum su kotu 693 metre, minimum su kotu 675 metre.

MALATYA İLE KARAKAYA BARAJI ARASINDA KAÇ KM VAR, NASIL GİDİLİR?

Malatya il merkezi ile Karakaya Barajı (gövde lokasyonu) arasında, Malatya-Pütürge yolu üzerinden yaklaşık 158 kilometrelik bir mesafe bulunuyor ve bu yolculuk özel araçla ortalama 3 saat 22 dakika sürüyor. Bu rota üzerinden baraja gitmek için Malatya merkezinden yola çıkılarak önce Elazığ-Diyarbakır yönündeki ana hat takip ediliyor.