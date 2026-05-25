Bununla birlikte yüzde 45,00 faiz oranıyla işlem yürüten Cepteteb, Odea Oksijen Hesap, ON Dijital Plus, ING Turuncu Hesap ve QNB Kazandıran Günlük Hesap modelleri, Malatyalı mevduat sahiplerine aylık net 32.548 TL kazanç bırakıyor. Vade sonunda bu hesaplardaki toplam para miktarı 1.032.548 TL oluyor.

Orta seviye mevduat faizleri ve katılım bankası alternatifleri

Malatya'da yatırım portföyünü farklı bankalara dağıtmak isteyenler için Getirfinans günlük hesabı yüzde 43,00 faiz baremiyle aylık net 31.101 TL ek gelir fırsatı tanıyor. Odea Bank'ın standart vadeli mevduatı yüzde 42,50 oranla net 30.740 TL kazandırırken, DenizBank e-mevduat hesabı yüzde 42,25 faizle 32 günlük dönemde net 30.559 TL net kar aktarıyor. Katılım bankacılığı sistemini benimseyen Malatyalılar için Hayat Finans, yüzde 42,18 kar payı ortaklığıyla aylık net 30.508 TL kazanç sağlıyor.

Geleneksel şube kanallarında güncel faiz durumları

Malatya şubeleri üzerinden ya da mobil uygulamalardan Akbank, YapıKredi ve ON Dijital e-mevduat sistemlerini tercih eden vatandaşlar, yüzde 42,00 faiz imkanıyla 1 milyon TL'ye karşılık net 30.378 TL alıyor. Getirfinans'ın standart vadeli seçeneği yüzde 41,50 faizle net 30.016 TL kazanç vadederken, Garanti BBVA yüzde 41,00 faizle net 29.655 TL ve Enpara vadeli mevduat ürünü yüzde 40,50 faiz oranıyla aylık net 29.293 TL net kazancı tasarruf sahibinin hesabına aktarıyor.

Büyük bir sanayi hacmine sahip olan Kocaeli'de, nakit varlıklarını Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarında değerlendirerek enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet mayıs ayında da zirvede kalmayı sürdürüyor. Kocaeli genelinde 1 milyon TL anaparaya sahip olan bir vatandaşın 32 günlük vade sonundaki net kazanç tablosu netleşti.