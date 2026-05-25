Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MOTAŞ'ta görev yapan otobüs şoförü Enes Kaya, geçtiğimiz günlerde güzergahı üzerinde seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı. Trafikte yaşanan anlık bir kör nokta anlaşmazlığı, karşı tarafın gözü dönmüş bir şekilde silaha sarılmasıyla az kalsın bir faciayla sonuçlanıyordu.

İçinde yolcuların da bulunduğu otobüse arkadan ateş açan ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen şahsın yargılandığı mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. İki celse süren davada, gizlenen kamera kayıtlarının yeniden incelenmesiyle olayın seyri tamamen değişti.

"SİLAHI GÖRÜR GÖRMEZ YATTIM, KURŞUN KABİNE İSABET ETTİ"

Yaşadığı ölüm kalım savaşını ve o korku dolu saniyeleri anlatan MOTAŞ şoförü Enes Kaya, olayın çıkış anını özetleyerek, "Şu anda MOTAŞ Genel Müdürlüğünde şoför olarak devam ediyorum. Bulunduğumuz güzergahta çalışırken bu sokaktan ana caddeye çıkacaktım. Tam çıkacağım sağ tarafta bir kamyon tarzı bir araç vardı. Aşağıdan gelen aracı görmedim. Araç aşağıdan hızlı bir şekilde gelince ben de biraz yola atlamış bulundum. Karşı taraftan gelen şahıs hızlı bir şekilde yukarı doğru gelince durdum. Sonra o devam etti. Ben ileriye doğru devam ettiğimde karşı taraf araçtan inip bağırarak küfür ederek bir şeyler söyledi. Tam anlamadım. Ondan sonra gelip küfürler edince ben düzgün konuştum. İşte 'görmedim arabayı' diye tepkiler verdim. Ondan sonra aracına gitti ve silahını aldı. Tabii ben silahı görür görmez yattım. Ondan sonra kurşun benim hemen arka tarafındaki camdan içeri girdi. Kabine isabet etti. Çok şükür bana ve yolculara, kimseye bir şey olmadı. Olay esnasından sonra da ben durmadım, devam ettim. Yetkililere haber verdim" ifadelerine yer verdi.

“KAMERA KAYITLARI TİTİZLİKLE İNCELENDİ”

Emniyetin ilk incelemesinin ardından davanın peşini bırakmadıklarını ve adaletin yerini bulması için kamera görüntülerinin tekrar izlenmesini talep ettiklerini belirten Kaya, "Bir dava sürecimiz oldu. İki celsede oldu mahkeme. Birinci celsede mahkeme bizi dinledi. Eksik evraklar vardı ve video kaydından sonra tekrar izlenmesini istedik. Çünkü emniyet izlediği zaman tam istediğimiz gibi bir izlenme olmamıştı. Üstün körü bir izlenme vardı. Tekrardan izlenmesini istedik, talep ettik. Talep ettikten sonra tekrardan izledi mahkeme heyeti. Ondan sonra kendisine 6 yıl mahkeme cezası, hapis cezası verdi. Şu anda da öyle bekliyoruz. Bir itiraz süreci oldu. İtiraz sürecinden çok fazla bir şey çıkmayacak ama yine de şu an tekrardan mahkemenin sonucunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“MESLEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ”

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın tüm devlet haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Kaya, "Şu anda kendisi mesleğinden ihraç edildi. Herhangi bir şekilde tekrardan bir memuriyet hakkı olmayacak. Ve geri kalan bütün devlet haklarından mahrum kaldı. Bu süreç zarfında bir 6-7 ay boyunca ev hapsindeydi kendisi. Çıkarıldığı mahkemede verilen hükümden sonra o 6 aylık süreç düşüp geriye kalan hapis cezasını yatacak" diye konuştu.

"BİZ ONLARA SIRTIMIZI DAYARKEN BU TÜR ŞEYLERİN YAPILMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Güvenlik güçlerine olan saygısını yinelerken, bu tarz münferit olayların kurumlara olan bakış açısını zedelediğini ifade eden Enes Kaya, "Eğitim, ahlak ailede başlar. Ailede biter. Biz bugün çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek öyle büyürler. Bugün meslek sahibi olan polis, jandarma, asker bizim başta tacımızdır. Nasıl ki bir şehit haberi aldığımızda günlerce yasa bulanıp evimizde boğazımızdan lokma geçmezse... Bu tür olaylarda onların bazılarının yaptığı bu hata, bizim onlara karşı görüş açımızdaki bazı farklılıkları değiştirebiliyor. Çünkü biz onlara sırtımızı dayayıp canımızı malımızı onlar için var

"DAHA PROFESYONEL İNSANLAR SEÇİLMELİ"

Benzer tehlikelerin başka vatandaşların veya meslektaşlarının başına gelmemesi adına yetkililerden köklü bir inceleme talep eden MOTAŞ şoförü Enes Kaya, açıklamasını şu anlamlı çağrıyla noktaladı:

"Bazen diyorum; hani benim başıma geldi ya başka birisine daha kötü bir olayla karşılaşsaydı? Tekrardan bu olayın yaşanmaması için daha eğitimli, daha profesyonel ve gerçekten ciddi araştırmalarla bu mesleğe gelecek insanların seçilmesini bütün yetkililerden rica ederiz."