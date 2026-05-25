Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahalleler ve ilçe merkezlerinde de ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Pütürge ilçe merkezinin ulaşım altyapısını modernize etmek için düğmeye basan ekipler, finişerli sıcak asfalt serim çalışmalarını rekor sürede tamamladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde, Pütürge merkezdeki ulaşıma yeni bir soluk kazandırıldı.

RAKAMLARLA PÜTÜRGE YOL ÇALIŞMASI

İlçe merkezindeki trafiği rahatlatmak ve sürüş konforunu artırmak adına yapılan çalışmanın detayları şöyle:

Yol Uzunluğu: 1.030 metre (1 kilometreyi aşkın hat tamamen yenilendi).

Kullanılan Malzeme: 1.269 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt.

Güvenlik Önlemi: Hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği için yol çizgi ve şerit çalışmaları eksiksiz tamamlandı.

Ulaşımda Konfor Dönemi: Yapılan bu yatırımla birlikte bölge esnafının ve tozdan, çukurdan şikayetçi olan vatandaşların ulaşım konforu en üst seviyeye çıkarıldı.

Pütürge ilçe merkezinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen ve memnuniyetini dile getiren AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Karayılan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kısa süre içerisinde merkezdeki yolumuzu sıcak asfaltla buluşturdu. Gerçekten çok konforlu ve modern bir yola kavuştuk. Yolumuz tüm Pütürgeli hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve emeği geçen tüm ekiplere şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar."