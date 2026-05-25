Nefes Gazetesi'nden Mahir Bağış’ın ulaştığı kulis bilgilerine göre; Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiğimiz günlerde kritik bir görüşme gerçekleşti. Erken kurultay taleplerinin masaya yatırıldığı görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, partinin erken bir tarihte kurultaya gidebilmesi için bir şart öne sürdüğü iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin en etkili ve güçlü figürlerinden biri olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte 3 milletvekilinin daha partiden ihraç edilmesini veya istifasını istediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun Hedefindeki O 4 İsim:

Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili)

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili)

Burhanettin Bulut (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

Umut Akdoğan (CHP Ankara Milletvekili)

ÖZGÜR ÖZEL’DEN VELİ AĞBABA VE ARKADAŞLARINA SİPER: "HAYIR!"

Kılıçdaroğlu’nun, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer isimleri hedef alan bu radikal talebine Özgür Özel’den kapıyı kapatan bir yanıt geldi. Habere göre Özel, Kılıçdaroğlu’nun bu "ihraç" şartına doğrudan ve net bir şekilde “Hayır” dedi. Kurultay sürecinde kendisine en büyük desteği veren Ağbaba ve ekibine sahip çıkan Özel'in, parti içinde yeni bir tasfiye dalgasına kesinlikle müsaade etmeyeceği öğrenildi.

"ÖZGÜR BEY YETKİSİNİ KULLANIP DİSİPLİNE SEVK ETMELİ"

Malatya’da ve parti kulislerinde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin baskıyı artırdığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu cephesinden sızan bilgilere göre, erken kurultayın öncelikli şartı bu isimlerin tasfiyesi. Kulislerde şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Özgür Bey grup başkanı oldu ve böyle bir yetkisi bulunuyor. Partinin önünün açılması ve kurultay sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için Veli Ağbaba ve diğer isimleri bir an önce ihraç edilmeleri talebiyle disiplin kuruluna sevk etmeli."

Malatya siyasetinin en güçlü aktörlerinden olan Veli Ağbaba’nın, Kılıçdaroğlu cephesi tarafından doğrudan hedef alınması CHP içerisindeki güç savaşının ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi. Gözler şimdi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan ve CHP Genel Merkezi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.