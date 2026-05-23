CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik yürütülen "kara para", "rüşvet" ve "delege iradesine müdahale" soruşturmasında aralarında CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkan Yardımcısı Malatyalı Ayça Akpek Şenay ve Milletvekili Veli Ağbaba’nın şoförü Gaffar Çiçek’in de bulunduğu isimler gözaltına alındı.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen kurultay soruşturmasında adli süreç hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 13 kritik ismin sorgusu tamamlandı. "Rüşvet", "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" ve "Kara para aklama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında tutuklama kararları peş peşe geldi.

MALATYA AYAĞINDA ÇİFTE ŞOK: ŞENAY VE ÇİÇEK CEZAEVİNDE!

Operasyonun adliyeye yansıyan en çarpıcı gelişmesi ise Malatya bağlantılı isimler üzerinde yoğunlaştı.

Ayça Akpek Şenay gözaltına alındı: CHP’nin en üst düzey hukuk ve disiplin organı olan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkan Yardımcısı, aslen Malatyalı olan Avukat Ayça Akpek Şenay, soruşturma kapsamında gözaltına alınan en üst düzey isim oldu. Şenay'ın kurultay sürecindeki rolleri mercek altına alındı.

Gaffar Çiçek gözaltına alındı: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın uzun yıllardır şoförlüğünü yapan ve Ağbaba’nın belediyelerle olan tüm kayıt dışı finansal ilişkilerini yönettiği iddia edilen, "kara kutu" lakaplı Gaffar Çiçek de gözaltına alındı.

İŞTE SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 13 İSİM!

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alınan kararı çıkan o isimlerin tam listesi ortaya çıktı:

Gülhan AYDIN

Sadi KARAYALÇIN

Melda TANIŞMAN TUTAN

Hayati KAYA

Suat DÜLGER

Kalender ÖZDEMİR

Özkan DENİZ

İbrahim ŞAHİN

Umut SAPAN

Mehmet Ayıp DEMİRBÜKEN

Metin KAYA

Gaffar ÇİÇEK (Veli Ağbaba’nın Şoförü)

Ayça AKPEK ŞENAY (CHP YDK Başkan Yardımcısı)