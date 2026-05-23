Alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Kuyulu, Salköprü ve Göktarla mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Şıkşık ve Kavaklıbağ mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde 02:00 – 03:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Akpınar, Başharık, B.Hüseyinbey, Zafer, Hasan Varol, Kernek, Fırat, İstiklal, Saray ve Üçbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Söğüt ve Günedoğru mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.