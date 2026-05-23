Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 22 Mayıs 2026 günü saat 08.00’den 1 Haziran 2026 günü saat 23.59’a kadar Malatya il genelinde trafik ve asayiş güvenliğine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Bayram süresince özellikle şehir giriş ve çıkışları, şehirlerarası güzergâhlar, alışveriş merkezleri, mezarlıklar, otogar çevreleri, kurban satış ve kesim alanları ile vatandaş yoğunluğunun oluşabileceği bölgelerde denetim ve kontroller artırıldı.

EMNİYET VE JANDARMA TEDBİRLERİ

Bayram süresince kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından il genelinde yoğun güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Vatandaş yoğunluğunun arttığı alışveriş merkezleri, mezarlıklar, otogar, tren garı, havalimanı, geçici ticaret alanları ve ana arterlerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise asayiş timleri, motosikletli ekipler, JASAT, TEM, KOM/Narkotik, istihbarat ve siber suçlar unsurları ile komando birlikleri ve köpek unsurlarından oluşan geniş kapsamlı bir güvenlik yapılanması ile denetimler sürdürülecek. Konteyner kentler ve yol kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

TRAFİK TEDBİRLERİ

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 11 gün boyunca her 24 saatte toplam 135 ekip ve 499 personel görevlendirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla radar uygulamaları, emniyet kemeri denetimleri ve motosiklet denetimleri aralıksız sürdürülecek.

Ayrıca Doğu-Batı arterinde bulunan EDS sistemleri ile il genelindeki 180 PTS, 1.906 KGYS ve 77 GÖZCÜ sistemi 24 saat esasına göre aktif olarak kayıt alacak.

Asayiş tedbirleri yönünden; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 11 gün boyunca her 24 saatte toplam 239 ekip, 1.793 personel ve 3 dedektör köpeği görev alacak. Bayram yoğunluğunun yaşanabileceği alanlarda yaya ve motorize devriyeler artırılarak umuma açık alan denetimleri sürdürülecek.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında trafik ve asayiş hizmetlerinde 11 gün boyunca her 24 saatte toplam 374 ekip 2.292 personel ve 3 dedektör köpeği görev yapacak. Denetim faaliyetlerine destek sağlanması amacıyla toplam 9 drone ile 24 saat esasına göre havadan kontrol ve gözetim faaliyeti yürütülecek.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı süresince sağlık tesislerine başvuracak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması ve hiçbir hastanın mağduriyet yaşamadan tedavi süreçlerinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm planlama ve tedbirler alındı.

Bu kapsamda İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde 12 aktif personel görev yapacak olup, il genelinde faaliyet gösteren 37 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda toplam 111 aktif personel ile 37 ambulans hizmet verecek. Ayrıca 3 personelden oluşan 1 UMKE ekibi de görev başında olacak.

İhtiyaç duyulması halinde ise yedek kapasite kapsamında 1 yeni doğan ambulansı, 4 adet 4x4 arazi tipi SUV ambulans ve 10 acil sağlık ambulansı olmak üzere toplam 15 ambulans ile 39 personel hizmete destek sağlayacak. Bununla birlikte 3 UMKE aracı ve ekibi de hazır durumda bekletilecek.

ALTYAPI VE ENERJİ HİZMETLERİ

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.: 13 ilçede 44 araç, 44 ekip ve 94 personel ile saha çalışmaları yürütülecek. İl merkezinde ayrıca 15 ekip ve 35 personel görev yapacak. Olağan dışı durumlara karşı 10 araç, 10 ekip ve 20 personelden oluşan hazır kıta ekip teyakkuz halinde bekletilecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü: 13 ilçede 147 personel ile 74 araç ve ekipman sahada görev yapacak. İhtiyaç halinde ayrıca 35 personel ile 15 araç ve ekipman destek amacıyla sahaya yönlendirilecek.

Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.: 10 ilçede 21 araç, 21 ekip ve 22 personel ile saha çalışmaları yürütülecek. İl merkezinde ayrıca 8 ekip ve 8 personel görev yapacak. Olağan dışı durumlara karşı 4 araç, 4 ekip ve 11 personelden oluşan destek ekibi teyakkuz halinde bekletilecek.