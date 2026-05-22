Gazeteci Osman Diyadin’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP kulislerini sarsan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki gizli tanık ifadelerinde, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik çok ciddi suçlamalar yer aldı. İddialara göre Ağbaba kayıt dışı para trafiğinin yönetiminden Özgür Özel’in evinin lüks tefrişatına, İzmir’deki adrese teslim ihalelerden özel hayata kadar birçok olayın merkezinde bulunuyor. Öte yandan, Ağbaba’nın tüm bu kayıt dışı finansal ilişkilerini yürüten ve belediyelerden alınan paraları bilen “kara kutusunun” ise Gaffar Çiçek olduğu ileri sürüldü.

Gazeteci Osman Diyadin, CHP’nin yönetim kadrosunu ve belediyelerini sarsacak nitelikle, adliye koridorlarından sızan devasa bir gizli tanık ifadesini kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak "MC2413TY3618" kod adıyla “Gizli Tanık” olan ve partinin finans çarkının en derin noktalarında yer aldığı belirtilen ismin itirafları CHP içindeki kayıt dışı para akışlarını, adrese teslim milyarlık ihaleleri ve kurultay rüşvetlerini tüm çıplaklığıyla deşifre etti. İfadelerde, özellikle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve onun tüm saha organizasyonlarına hakim olduğu ileri sürülen "kara kutusu" Gaffar Çiçek hakkındaki iddialar en geniş yeri tuttu.

ANKARA’DAKİ “ORTAK KASA” EV VE VELİ AĞBABA’NIN ROLÜ

Gizli tanığın savcılık tutanağına geçen beyanlarında, CHP’li belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyonu için Ankara’da lüks bir adresin üs olarak kullanıldığı ve finansal kararların burada alındığı öne sürüldü. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun evinin adeta bir kayıt dışı banka gibi çalıştığını iddia eden gizli tanık, ifadesinin o bölümünde bu yapıyı kelimesi kelimesine şu uzun cümlelerle aktardı:

"Belediyelerden toplanan paralar Ulaş Karasu’nun evinde görüşüldü. Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinin adeta bir 'ortak kasa' olarak kullanıldığını belirten tanık, 'Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır' ifadelerini kullandı. Ayrıca Özgür Özel’in Ankara İncek’teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiği beyan edildi."

“GAFFAR ÇİÇEK HER ŞEYİ BİLİYOR” VE İZMİR’DEKİ MİLYARLIK ORTAKLIK KONUSU

Haberin ve savcılık dosyasının en stratejik kısmını ise Veli Ağbaba’nın sahadaki gizli isimleri ve yerel yönetimler üzerindeki ekonomik ağırlığı oluşturdu. İfadede Ağbaba’nın belediyeler üzerinden kurduğu iddia edilen finansal ağın şifreleri çözülürken bir isme çok özel bir parantez açıldı. Gizli tanık, savcılık tutanağına geçen beyanında bu kurumsal çarkı ve ticari ortaklık iddialarını tam olarak şu eksiksiz metinle aktardı:

"Veli Ağbaba'nın bir diğer kara kutusunun ise Gaffar Çiçek olduğu, belediyelerden alınan tüm paraları bildiği iddia edildi. İzmir’de 'adrese teslim' milyarlık ihaleler ifadeye girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında itiraf eden gizli tanığın ifadelerinin finansal odağında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakleri vardı. Beyanlara göre CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin ortak olduğu ve Ağbaba’nın İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı’nı bizzat belirlediği kaydedildi. Veli Ağbaba’nın İzmir’deki iş ortağının Süleyman Ekinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’deki finansal ayağının ise Demirhan Gözaçan olduğu iddia edildi." ÖZEL HAYAT, LÜKS VİLLALAR VE YAT EĞLENCELERİ

Soruşturma dosyasına giren şok beyanlar yalnızca mali işbirlikleri ve ihale usulsüzlükleriyle sınırlı kalmadı; siyasi aktörlerin özel hayatları, nüfuz kullanımları ve Malatya’daki lüks yaşantılarına dair iddialar da adli kayıtlara girdi. Gizli tanık, Veli Ağbaba’nın hem parti içi görevlendirmelerini hem de iş adamlarıyla kurduğu lüks ilişkiler ağını savcılık ifadesinde aynen şu uzun ve detaylı paragrafla deşifre etti:

"Siyasi aktörlerin özel hayatına dair şok beyanlar ve medya finansmanı. Gizli tanık, siyasi aktörlerin özel hayatlarına, lüks yaşantılarına ve medya ayaklarına ilişkin de birtakım iddialarda bulundu. Özgür Özel’in Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile ilişkisi olduğunu belirten tanık; Veli Ağbaba’nın ise kendi kontenjanından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine getirttiği Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi olduğunu söyledi. Tanık, buna ilaveten iş adamı Osman Baykan’ın, Genel Başkan Özgür Özel ve Veli Ağbaba’yı Malatya’daki fabrikasında bulunan iki büyük lüks villada ağırladığı, geçmişte sahip olduğu lüks yatta birlikte eğlenceler düzenlediklerini beyan etti."

Gazeteci Osman Diyadin'in kamuoyuna duyurduğu bu sarsıcı gizli tanık ifadesi, CHP içerisindeki delege pazarlıklarından, medya kuruluşlarının belediye bütçeleriyle fonlanmasına kadar uzanan devasa bir iddialar zincirini kapsıyor.