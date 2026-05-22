Akçadağ ilçesinde ev inşaatında çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 70 yaşındaki Hikmet Merdan hayatını kaybetti. Kentte gün içerisinde yaşanan ikinci elektrik kaynaklı ölüm olayı dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bir yakınına ait ev inşaatında çalışma yapan 70 yaşındaki Hikmet Merdan elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Merdan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hikmet Merdan’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan kent merkezinde de bugün bir inşaatta çalışan 36 yaşındaki işçi Eyüp Yaşar, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirmişti.

Malatya’da aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı elektrik çarpması kaynaklı ölüm olayıyla ilgili inceleme sürüyor.