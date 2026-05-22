Malatya Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kurban Rehberi" Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların erişimine sunuldu. Sağlık, hijyen, hayvan refahı ve çevre kurallarını merkeze alan kapsamlı belge, kurban sürecinin her aşamasına dair net sınırlar çiziyor.

KURBANLIK SEÇİMİ VE NAKİLDE YENİ DÖNEM

Yayımlanan rehbere göre kurbanlık olarak yalnızca koyun, keçi, sığır, manda ve deve türlerine izin veriliyor. Seçilecek hayvanların yaş ve sağlık kriterlerini eksiksiz taşıması şart koşuluyor.

Uzmanlar, küpesiz ve belgesiz hayvanların kesinlikle satın alınmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Nakil süreçlerinde ise veteriner sağlık raporu ile pasaport kontrolleri zorunlu tutuluyor. Belgesi eksik olan hayvanların sevkine onay verilmeyecek.

SOKAKTA KESİM YAPANLARA GEÇİT YOK

Kesim işlemleri için de katı kurallar getirildi. İşlemlerin sadece yetki belgesine sahip ehil kişilerce ve ruhsatlı kesimhanelerde yapılması isteniyor. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kesim yapmak tamamen yasaklandı.

Atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi istenirken, zoonotik hastalıklara karşı halk sağlığını koruyacak çevre temizliği önlemlerine dikkat çekiliyor. Çevre kirliliğine yol açan uygulamalara karşı denetimler sıklaştırılacak.

ETLERİN MUHAFAZASINDA GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Rehberde gıda güvenliğine de dikkat çekildi. Kesim sonrası etlerin saklanması ve dinlendirilmesine yönelik teknik detaylara yer verildi. Doğru koşullarda muhafaza edilmeyen etlerin ciddi gıda güvenliği riskleri oluşturacağı belirtiliyor.