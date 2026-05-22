Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerini kapsayan deprem konutları teslimatında yasal süreç işliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD iş birliğiyle yürütülen süreçte, altyapısı hazır olan konutların anahtar teslimleri 3 Haziran - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde kurulacak alanlarda yapılacak. Borçlandırma ilan süresi tamamlanan ve senede imza atan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için 45 günlük yasal süre sınırına dikkat etmesi ve belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İŞTE AFAD’IN AÇIKLAMASI

AFAD Malatya tarafından yapılan açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen vatandaşlarımız için gerçekleştirilen noter kuraları ile konutlar belirlenmektedir.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teslim için bildirilen, alt yapısı hazır olan ve borçlandırma işlemleri tamamlanan bağımsız bölümlerin teslimlerinin, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre 45 günlük yasal süre içerisinde yapılması gerekmektedir.





Alt yapısı hazır olan 27.12.2025 tarihi ve öncesinde çekilen tüm kuraların (borçlandırma ilanına çıkılmış ve ilan süresi tamamlanmış kuraların) konut teslimi için tebligat yapılarak borçlandırma senedine imza atan hak sahiplerinin anahtar teslim işlemleri 03.06.2026-17.07.2026 tarihleri arasında Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecektir.



Bu kapsamda; 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre 45 günlük yasal süre içerisinde konutunu teslim almayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir.”