Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yürütülen “Aile ve Nüfus 10 Yılı” programı kapsamında, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde farkındalık programı gerçekleştirildi.

TÜİK verilerini paylaşarak Malatya ve Türkiye genelindeki demografik alarmı gözler önüne seren Malatya Valisi Seddar Yavuz, hane büyüklüğü ve çocuk sayısındaki keskin düşüşe dikkat çekti. Vali Yavuz, toplumun kendini yenileme eşiğinin çok altına düşen doğurganlık oranlarına karşı acil sosyal ve ekonomik politikaların devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda hem ülke genelinde hem de Malatya özelinde yaşanan çarpıcı demografik değişimi açıkladı. Aile yapısının küçüldüğünü ve doğum oranlarının hızla gerilediğini belirten Vali Yavuz, mevcut tablonun gelecek nesiller açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını ifade etti. Kentteki çekirdek aile yapısına ve azalan nüfus dinamiklerine değinen Yavuz, genç kuşakların desteklenmesinin artık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

HANE YAPISI KÜÇÜLÜYOR: ÇEKİRDEK AİLE SAYISI 143 BİNİ AŞTI

Vali Seddar Yavuz’un paylaştığı verilere göre, Türkiye’deki ortalama hane büyüklüğü 2021 yılında 3.23 iken, 2025 yılı itibarıyla 3.08’e geriledi. Malatya’da ise bu düşüş çok daha keskin yaşanarak 3.40 seviyesinden 3.09’a kadar düştü. Güncel verilere göre Malatya’da bugün 143 binden fazla çekirdek aile yaşarken, çocuk sayısındaki azalma da istatistiklere yansıdı.

DOĞUM ORANLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ: YÜZDE 20 GERİLEME

Ülke genelinde 2020 yılında 1 milyon 120 bin olan yıllık doğum sayısı, 2025’te yüzde 20’lik büyük bir kayıpla 895 bine barajına geriledi. Bu düşüş trendi Malatya’da da kendini gösterdi; kentte 2020 yılında 9 bin 706 olan doğum sayısı, 2025 yılına gelindiğinde 7 bin 265’e kadar indi.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Bir toplumun nüfus yapısını koruyabilmesi ve kendini yenileyebilmesi için gerekli olan kritik doğurganlık oranının 2.1 olduğunu hatırlatan Vali Yavuz, mevcut oranların tehlike sınırında olduğunu belirtti. Bugün bu oranın Türkiye genelinde 1.42’ye, Malatya’da ise daha da gerileyerek 1.40 seviyesine düştüğünü vurgulayan Yavuz, şu çağrıda bulundu:

"Bu tablo; evliliğin desteklenmesi, gençlerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştıracak sosyal ve ekonomik politikaların güçlendirilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir."