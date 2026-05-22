Malatya yerel siyaseti, BUSABAH TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ses getiren Bakış Açısı programındaki çarpıcı açıklamalarla çalkalanıyor. Deneyimli televizyoncu Berkman Dulcan’ın moderatörlüğünü üstlendiği yayına konuk olan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, kentteki muhalefet partilerine yönelik adeta topa tuttu.

Malatya'nın kronikleşen sorunlarının masaya yatırıldığı programda, muhalefetin derin sessizliği ve perde arkasındaki güç dengeleri açık açık konuşuldu.

"SADECE KANDİLLERDE VE ÖZEL GÜNLERDE ORTAYA ÇIKIYORLAR!"

Programın açılışında Malatya'daki muhalefet anlayışını "görünmez" olarak nitelendiren moderatör Berkman Dulcan, muhalefet partilerinin şehrin gerçek gündeminden koptuğunu savundu. Dulcan, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de de Malatya'da da çok eşsiz, adeta görünmez bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet o kadar sessiz ki sadece 23 Nisan, 19 Mayıs veya 14 Mart Tıp Bayramı gibi özel günlerde ortaya çıkıyor. TOKİ konutlarında sorunlar yaşanıyor, muhalefet ortada yok. Beylerderesi Viyadüğü artık bu şehrin yükünü kaldırmıyor. İkizce bölgesinde nüfus patlaması yaşandığında bu viyadük trafiği taşımayacak. Buraya çözüm önerisi sunan bir muhalefet göremiyoruz. Muhalefet partileri kendi iç savaşlarına dönmüş durumda."

"MUHALEFET YOK, 'MIŞ GİBİ' YAPIYORLAR"

Berkman Dulcan’ın sorusu üzerine Malatya siyasetinin röntgenini çeken MGTC Başkanı Mehmet Aydın, iğneyi önce basına batırarak küçük partilerin sesini duyurmakta yetersiz kaldıklarını itiraf etti ancak mevcut partilerin de sınıfta kaldığını belirtti. Aydın, partileri tek tek analiz ederek şu sert eleştirilerde bulundu:

İYİ Parti: "Malatya’da hiçbir sesi çıkmıyor, adeta yok gibiler. Zaten yakın zamanda başkanları da görevden alındı."

DEVA ve Gelecek Partisi: "Malatya'da halihazırda güçlü bir tabanları yok, kayda değer bir oy da alamadılar."

Yeniden Refah Partisi: "Bu partinin duruşunu anlamak gerçekten güç. Cumhur İttifakı'nda mı, muhalefette mi belli değil. Son iki yıldır ne Türkiye genelinde ne de Malatya yerelinde şehrin sorunlarına dair tek bir açıklamalarını görmedik. Muhalefet yapmak yerine sadece 'mış gibi' davranıyorlar."

"MALATYA'DA CHP YOK, VELİ AĞBABA İMPARATORLUĞU VAR!"

Programın en çok konuşulan ve sosyal medyada gündem olan kısmı ise ana muhalefet partisi CHP ile ilgili olan kısımdı. Mehmet Aydın, CHP’nin Malatya’daki kurumsal yapısının tamamen tek bir isme bağlı olduğunu iddia ederek ezber bozan bir çıkış yaptı:

"Ana muhalefet partisine gelecek olursak; bana göre Malatya'da gerçek anlamda kurumsal bir Cumhuriyet Halk Partisi yapısı yok, aksine bir 'Veli Ağbaba İmparatorluğu' var. Mevcut il başkanı da dahil olmak üzere, CHP içerisindeki hiçbir siyasi figürün Veli Ağbaba’dan izinsiz veya ondan bağımsız olarak bir görüş beyan edemeyeceğini düşünüyorum."

"SESSİZLİĞİN FATURASINI MALATYA ÖDÜYOR"

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek ortak bir ses çıkaramamasının kenti sahipsiz bıraktığını vurgulayan Aydın, güçlü bir denetim mekanizması olmamasının yerel yöneticileri ve iktidar milletvekillerini çok rahatlattığını söyledi.