Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarlarında yoğunluk her geçen gün artıyor. Üreticiler ve vatandaşlar sıkı pazarlıklara girişirken, Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’dan hem cepleri hem de ibadeti koruyacak hayati uyarılar geldi.

“GÜVENLİ ÖDEME ALMADAN HAYVANINIZI TESLİM ETMEYİN"

Vatandaşların kurbanlık alırken dini şartları taşıyan hayvanları seçmesi gerektiğini hatırlatan Akın, özellikle üreticilerin bayram döneminde dolandırıcıların hedefi olabildiğine dikkat çekti. Sahte para, karşılıksız çek ve borçla satış konusunda yetiştiricileri uyaran Akın,

"Güvenli ödeme almadan hayvanınızı teslim etmeyin"

çağrısında bulundu.

"GÖRMEDEN PARA GÖNDERMEYİN!"

Son dönemde dijital platformlar üzerinden yapılan kurban satışlarındaki mağduriyetlere değinen Birlik Başkanı İhsan Akın,

"Vatandaşlarımız internet üzerinden, hayvanı birebir görmeden ve dokunmadan kesinlikle para göndermesin. Sadece fotoğraf ya da video üzerinden yapılan satışlarda çok ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin"

diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ UNUTMAYIN"

Asrın felaketinin izlerinin sürdüğü bölgede dayanışmanın önemine vurgu yapan Akın, kurban kesecek olan vatandaşlara da anlamlı bir çağrıda bulundu:

"Vatandaşlarımız ihtiyaçları kadarını ayırıp kalanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın. Bu dayanışma deprem bölgesi için çok önemli."

Son olarak kesim günlerine de değinen Akın, kurban kesimlerinin genellikle bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunlaştığını, üçüncü gün ise daha sakin ve sınırlı kesimler yapıldığını sözlerine ekledi.