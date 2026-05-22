Son dönemde bölge genelinde gerçekleşen yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların hızla erimesi, Karakaya Baraj Gölü’ndeki su seviyesini maksimum noktaya ulaştırdı. Baraj güvenliğini sağlamak ve su seviyesini dengede tutmak adına kapaklar açılarak kontrollü su tahliye işlemlerine başlandı.

GÜVENLİK İÇİN ÇİFT YÖNLÜ KAPATMA KARARI

Barajın hemen alt kısmında (memba yönünde) yer alan ve Pütürge ile Çüngüş ilçelerini birbirine bağlayan köprü, tahliye edilen suyun oluşturduğu yüksek debi ve akıntı nedeniyle riskli bölge ilan edildi. Fırat Nehri'ndeki su dalgalanmalarının köprü güvenliğini tehlikeye düşürmemesi ve herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması adına yetkililer harekete geçti.

Alınan koordineli karar doğrultusunda, köprü çift yönlü olarak araç ve yaya geçişine tamamen kapatıldı.

TAHLİYE BİTENE KADAR GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYECEK

Güvenlik güçleri ve ilgili belediye ekipleri köprü girişlerinde barikatlar kurarak nöbet tutmaya ve sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirmeye başladı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Karakaya Barajı'ndaki su tahliye sürecinin ve nehir yatağındaki aşırı hareketliliğin tamamen sona ermesine kadar köprünün kapalı kalacağı bildirildi. Sürücülerin can güvenliği açısından uyarı tabelalarına uymaları ve bu güzergahı kullanmamaları önerildi.