Sarp ve dik kayalıklar üzerinde adeta yerçekimine meydan okuyarak dolaşan dağ keçileri, yiyecek ararken bölgedeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Doğal yaşamın en özel üyelerinden biri olan ve avlanması kesinlikle yasak olan yaban keçileri, bir süre kayalıklar üzerinde beslenmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, bu nadide anları kaçırmayarak hemen cep telefonu kameralarına sarıldı.

Doğal ortamlarında özgürce hareket eden ve insanlara aldırış etmeden karınlarını doyuran dağ keçileri, bir süre bölgede boy gösterdikten sonra sarp kayalıkların arasında gözden kayboldu. O anlardan geriye ise izlemesi keyifli, hayranlık uyandıran bu görüntüler kaldı.