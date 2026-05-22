Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanun değişiklikleriyle birlikte, deprem bölgesinde hibe ve kredi destekleriyle inşa edilen taşınmazlara yönelik süreç tamamen netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hem vatandaşın haklarını koruyacak hem de mülk edinimini kolaylaştıracak çok kritik kararlar alındı.

HİBE VE KREDİLERE HACİZ ENGELİ

Depremzede vatandaşlara sağlanan devlet desteklerinin güvence altına alınması amacıyla yeni bir hukuki koruma kalkanı oluşturuldu. Buna göre, vatandaşa sağlanan hibe ve kredileri korumak için haciz, temlik, takas, rehin ve ihtiyati tedbir yasağı getirildi. Ayrıca hibe ve kredi ödeneklerinin tahsis edileceği bütçe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredildi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT VE 5 YIL FAİZSİZ TAKSİT FORMÜLÜ

Yeni düzenleme kapsamında, hibe ve kredi destekleriyle üzerinde yapılaşma gerçekleştirilen Hazine taşınmazlarının (konut, iş yeri ve ahırlı konut) satışı için büyük bir finansman kolaylığı tanındı.

Yüzölçümü en fazla 1.000 metrekare olarak belirlenen bu taşınmazlar, rayiç bedelin yarısı üzerinden peşin olarak satın alınabilecek. Peşin ödemek istemeyen vatandaşlar ise yüzde 10 peşinat vermek koşuluyla, 5 yıla kadar faizsiz taksit imkanından yararlanabilecek.

CAYMA VE İADE İŞLEMLERİ TAMAMEN KAPATILDI

Kamu kaynaklarının etkin korunması ve suistimallerin önlenmesi amacıyla iade süreçlerine de yeni bir kural getirildi. Devlet eliyle (AFAD ve Bakanlık) üretilen bağımsız bölümlerde anahtarını teslim alan kişilerin cayma ve iade işlemlerinin önü tamamen kapatıldı. Bu sayede taşınmazların ikinci el konumuna düşerek kamu stokuna geri dönmesi engellenmiş oldu.

TESLİM ALINMAYAN KONUTLAR NE OLACAK?

Hak sahipleri tarafından teslim alınmayan bağımsız bölümler ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredilecek. Başkanlık, bu konut ve iş yerlerini rayiç bedel üzerinden satışa çıkarabilecek. Aynı zamanda bu gayrimenkuller, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki diğer kentsel dönüşüm uygulamalarında kaynak olarak kullanılabilecek.