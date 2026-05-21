Malatya genelindeki kamu kurumları, idareler ve belediyelerde işçi kadrosunda binlerce çalışanı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca kamu işçisinin beklediği 2026 yılı ilave tediye ödeme takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında ilan edilerek resmiyet kazandı.

İLAVE TEDİYE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamuoyunda "ek ikramiye" olarak da bilinen ilave tediye; devlet ehemmiyetindeki kamu kurumları, kuruluşları ve belediyelerde işçi statüsünde (kadrosunda) görev yapan personele kanunen verilen bir ek ödemedir.

NASIL HESAPLANIYOR?

İlave tediye ödemeleri, işçinin bir aylık maaşı tutarında planlanıyor.

26 Gün Detayı: Hesaplamalar yapılırken hafta tatilleri çalışma günü sayısına dahil edilmediği için net ödeme 26 günlük ücret üzerinden gerçekleştiriliyor.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda ter döken Malatyalı işçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da ikramiyelerini iki eşit taksit halinde alacaklar. Resmi Gazete'de yayımlanan takvime göre ödeme tarihleri şu şekilde belirlendi:

1. Taksit Ödemesi (İlk Yarı): Kamu işçilerine verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde işçilerin hesaplarına yatırılacak.

2. Taksit Ödemesi (İkinci Yarı): İkramiyenin geriye kalan ikinci yarısı ise yıl sonuna doğru, 18 Aralık 2026 tarihinde hesaplara aktarılacak.