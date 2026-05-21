Elazığ'da korku dolu anlar... Merkeze bağlı Pelte köyünde bulunan tek katlı müstakil bir evin çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden ev sahipleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, evin diğer bölümlerine ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın esnasında yoğun dumana maruz kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişi için sağlık ekipleri seferber oldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, dumandan etkilenen vatandaş ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri, maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.