Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan sosyal tesis ve taziye evi projelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların acılı günlerinde daha düzenli, konforlu ve uygun şartlarda bir araya gelebilmesi amacıyla projelendirilen Selçuklu Mahallesi Taziye Evi inşaatında büyük ölçüde sona yaklaşıldı.

HAYIRSEVER İŞ İNSANI MUSTAFA ÖZBEY’DEN BÜYÜK DESTEK

Battalgazi Belediyesi’nin yer tahsisi ve koordinasyonunda, hayırsever iş insanı Mustafa Özbey’in katkılarıyla yapımı sürdürülen proje mahalle halkından tam not aldı. Kaba inşaatı ve iç mekan tasarımı tamamlanan modern yapıda, şu sıralar çevre düzenleme ve peyzaj alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha düzenleme uygulamalarıyla, tesis çevresinin daha işlevsel ve mahalle estetiğine uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

MALATYA BATTALGAZİ TAZİYE EVLERİ HANGİ MAHALLELERDE VAR?

Battalgazi genelinde sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda sadece Selçuklu Mahallesi değil, ilçenin birçok noktası hizmet ağından yararlanıyor.

Belediyenin taziye evi projelerindeki son durum şu şekilde planlandı:

Hasırcılar Mahallesi, Göztepe Mahallesi. İnşaatı ve Çalışmaları Devam Eden Mahalleler: Selçuklu Mahallesi (Çevre düzenlemesinde), Çöşnük Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi, İskender Mahallesi, Alacakapı Mahallesi, Mustafapaşa Mahallesi.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla bölge halkının önemli bir sosyal ihtiyacını karşılayacak olan Selçuklu Mahallesi Taziye Evi, tamamlanmasının ardından vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin peyzaj çalışmalarını bitirmesinin ardından, tesisin kısa süre içerisinde resmi bir törenle kurdele kesilerek halkın kullanımına sunulması planlıyor.