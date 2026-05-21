Malatya’da hem Gazze’deki insani krize merhem olmak hem de kentteki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmek amacıyla dev bir hayır kermesi açıldı. Umut Kervanı Malatya Derneği tarafından organize edilen kermes, ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Umut Kervanı Malatya Derneği, Gazze’de yaşanan dramı hafifletmek ve Malatya’daki muhtaç ailelere destek sağlamak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Malatya AVM önünde kurulan dev kermes, dayanışma ruhunu tek bir çatı altında topluyor.

KERMES NE ZAMANA KADAR AÇIK?

Dernek Başkanı Mesut Gezer, kermesin kapılarını ziyaretçilere açtığını belirterek tüm Malatya halkını bu iyilik hareketine ortak olmaya davet etti. Kermesin 20-25 Mayıs tarihleri arasında, gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.

"GAYEMİZ GAZZE’YE VE YETİMLERİMİZE MERHEM OLABİLMEK"

Organizasyonun temel amacını açıklayan Umut Kervanı Malatya Derneği Başkanı Mesut Gezer, şu ifadeleri kullandı:

"Kermesimiz 20-25 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Kermesi açmamızın amacı bütün dünyanın şahit olduğu Gazze’ye yönelik saldırılar sonucunda oluşan ihtiyaçlara bir nebze de olsa merhem olabilmek. Bu kermesimizi Gazze’ye, yetim ve muhtaçlar yararına düzenliyoruz. Buradan elde edilecek tüm kaynaklar onlara ulaştırılacaktır."

KERMES STANTLARINDA NELER VAR?

Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, hayırseverlerin ve gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan yüzlerce çeşit ürün satışa sunuluyor. Stantlarda yer alan ürün yelpazesi ise oldukça geniş:

Ev Yapımı Yiyecek ve İçecekler: Geleneksel lezzetler, hamur işleri ve tatlılar.

Yöresel Yemekler: Malatya mutfağının en seçkin örnekleri.

Giyim ve Aksesuar: Her yaşa uygun kıyafetler ve ayakkabılar.

Çocuklar İçin: Birbirinden renkli oyuncaklar.

Kermeste sadece alışveriş yaparak değil, doğrudan bağış yoluyla da destek olmak mümkün. Alanın farklı noktalarına Gazze ve ihtiyaç sahipleri yararına sadaka kutuları yerleştirildiğini belirten Mesut Gezer, tüm hayırsever vatandaşları davet ederek bu anlamlı organizasyona destek çağrısında bulundu.