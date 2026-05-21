Malatya’da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin güçlendirilmiş binalara olan etkisi hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Türk, BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

2018 deprem yönetmeliğine göre güçlendirilen binaların bu tür sarsıntılardan etkilenmeyeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Kazım Türk, güçlendirmenin bir bilim metodu olduğunun altını çizdi.

“GÜÇLENDİRME GÜVENMEMİZ GEREKEN BİR YÖNTEM”

Güçlendirilmiş binaların az hasarlı binalara göre daha güvenilir olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kazım Türk,

“Güçlendirilmiş binalar az hasarlı ve 2007 deprem yönetmeliğine göre tasarlanmış binalardan daha güvenliler. Güçlendirme bir bilim metodu, inşaat mühendisliğinin bir alt bilim dalı. Bu alanda dünyada birçok bilim insanı çalışma yapıyor, tezler hazırlıyor. Bu alanda profesör ve doçent oluyor. Dolayısıyla güçlendirilen binalar güvenli binalardır. Hatta ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı okullarını güçlendirerek daha güvenli hale getiriyor. Biz de bu çalışmalarda görev alıyoruz. Örneğin Prof. Dr. Önder Halis Bettemir ile birlikte Darende’de Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi’ni güçlendirmesini yaptık. Güçlendirmenin olmaması inşaat mühendisliğinin eksik kalması demektir. Güçlendirme güvenmemiz gereken bir yöntem. Şartları sağlayan binaları yıkmamak, güçlendirmek lazım”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA BUNU ÇOK UYGULADIK”

En etkili güçlendirme yöntemleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Türk,

“Binaya perdeler ekleyerek, kolonların boyutlarını artırmak için mantolama yaparak yapılan güçlendirmeler dünya literatürü tarafından kabul edilen en etkili güçlendirme metotlarıdır. Biz de Malatya’da bunu çok uyguladık ve geri dönütler alıyorum. Dün benim evim az hasarlıydı hiç güçlendirme yapmadık sıva çatlakları oluştu ama güçlendirmesinde bulunduğum bir bina yöneticisi aradı ‘Duvarlarımızda sıvalar da bile çatlak yok’ dedi. Yani 2018 deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmiş binalar oldukça güvenli binalardır”

ifadelerine yer verdi.

Son olarak güçlendirme yapmak için binanın bir hasar alması gerekmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Kazım Türk,

“Eğer binanız 2007 deprem yönetmeliğine göre veya 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmışsa binanızı herhangi bir hasar almadan da güçlendirebilirsiniz, kendi güvenliğiniz açısından bu yapılmalı. Güçlendirme öncesi bazı yöntemler var beton dayanımı, donatı taramaları yapılıyor, hasar alması şart değil. İnsanlar isterlerse binalarını güçlendirebilirler”

açıklamasında bulundu.