Alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları, işletme çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Karabağlar ve Orduzu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Orduzu, Yıldıztepe, Çamurlu ve Karagöz mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Hatunsuyu, Alişar ve Kemerköprü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Bahçelievler, Dolamantepe ve Kadıçayırı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Battalgazi ilçesinde ayrıca 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Şıkşık, Kavaklıbağ ve Yıldıztepe mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Darende ilçesinde 09:30 – 12:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Nadir, Sandıkkaya ve Gökyar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Darende ilçesinde 09:30 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Beybağı, İbrahimpaşa, Kaldırım, Kılıçbağı, Mehmet Paşa, Nadir, Sayfiye ve Günpınar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Kurşunlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Ören Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
Akçadağ ilçesinde ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Dedeköy ve Kömekavak mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
DOĞANYOL’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Doğanyol ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Çolak Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE
Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Suçatı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Yavuz Selim Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
Yeşilyurt ilçesinde ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Yaka, Dilek, Mahmutlu ve Samanköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Cumhuriyet ve Gözene mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Arapgir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Çobanlı, Budak, Çaybaşı, Çimen, Düzce, Koru, Ormansırtı ve Yaylacık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Malatya’da planlı elektrik kesintilerinin belirlenen saatler arasında uygulanacağı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji arzının yeniden sağlanacağı bildirildi.