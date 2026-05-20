20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm kademeleri sahada teyakkuza geçti. Malatya Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokulurken, hasar tespit ve saha tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Malatya Valiliği tarafından paylaşılan Malatya depremi hakkında kamuoyu bilgilendirmesi şöyle:

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00’da ilimiz Battalgazi ilçesinde 5.6 (Mw) büyüklüğünde ve 7.03 km derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde harekete geçmiş olup, sahadaki çalışmalar koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

137 ÇAĞRI YAPILDI

Saat 23:00 itibariyle; TAMP kapsamında 23 Afet Grubu Temsilcileri ana ve destek çözüm ortakları AYM’de (Afet Yönetim Merkezi) 20 Mayıs saat 09.20 itibariyle toplanmış olup; bu kapsamında koordinasyon çalışmaları devam etmektedir. Acil çağrı merkezine toplamda 137 adet çağrı gelmiştir. Acil çağrı merkezine 73 adet hasar tespit, 64 adet bilgi danışma talebi gelmiştir. İlimiz genelinde 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 18 ekip, 18 araç ve 36 personelle ön hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Deprem sebebiyle iletişim ve enerji hatlarında herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası Gündüzbey kaptajında bulanıklık meydana gelmiş olup Belediye, Maski, Halk Sağlığı Toplum Birimi ekipleri tarafından gerekli inceleme su analiz çalışmaları devam etmektedir.

KUBBE DAĞINDA KAYALAR DÜŞTÜ

Karayolları 82. Şube Şefliğince alınan bilgi doğrultusunda Pütürge il yolu Kubbe Dağı mevkii yamaçtan deprem etkisi ile kopan kaya parçaları temizlenmektedir. 85 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup bunlardan 70’i korku ve panikten, 15’i hafif derecede yaralı olup, 81 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiş olup, 4 vatandaş gözlem altındadır. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır Tüm Afet grupları TAMP kapsamında koordinasyon merkezimizde aktif görevlerine devam etmektedir. AFAD 2 araç 10 personel; İtfaiye merkez ve kırsal olmak üzere 18 araç 41 personel ile saha taraması devam etmektedir. (20 araç 51 personel) STK’lar (ANDA, İHH, TAMGA AKUT, MEB AKUB) 16 araç ve 120 personelle teyakkuzda beklenmektedir.

