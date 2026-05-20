Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma, şehirlerin IQ seviyelerini ve zekâ skorlarını gözler önüne serdi. İnovasyon, eğitim düzeyi ve yaşam kalitesi gibi kriterlerin de yansıdığı güncel listede, alışılagelmiş sıralamaların dışına çıkıldı. Herkes İstanbul, Ankara veya İzmir’in lider olmasını beklerken, o ilimiz tüm dev rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin en zeki şehri unvanını kazandı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİR ZİRVEYİ KAPTIRDI

Yayımlanan yeni raporda, Türkiye'nin nüfus ve sanayi kalbi olan İstanbul 6. sırada yer alırken, İzmir 3., başkent Ankara ise 2. sırada kendine yer bulabildi. Listenin 1 numarasında ise öğrenci kenti ve kültürel yapısıyla bilinen Eskişehir yer aldı. Eskişehir, yüksek IQ ortalamasıyla Türkiye'nin zirvesine yerleşti.

İşte mobil kullanıcıların merakla arattığı, Türkiye'nin en yüksek zekâ skoruna sahip ilk 25 şehri ve sıralaması:

1- Eskişehir (Türkiye'nin en zeki şehri)

(Türkiye'nin en zeki şehri) 2- Ankara

3- İzmir

4- Muğla

5- Çanakkale

6- İstanbul

7- Kocaeli

8- Balıkesir

9- Bursa

10- Kırklareli

11- Trabzon

12- Antalya

13- Tekirdağ

14- Zonguldak

15- Yalova

16- Karaman

17- Uşak

18- Konya

19- Rize

20- Denizli

21- Bartın

22- Sakarya

23- Kırşehir

24- Kütahya

25- Kayseri

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Sıralama incelendiğinde, özellikle eğitim imkânlarının gelişmiş olduğu, üniversite kültürünün yerleştiği ve kıyı şeridinde yer alan şehirlerin üst sıralarda ağırlıkta olduğu görülüyor. Eskişehir'in zirvede yer alması, şehrin entelektüel yapısı ve yüksek okullaşma oranıyla doğrudan bağdaştırılıyor.