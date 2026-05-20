Bölge genelinde parçalı bulutlu başlayan gün, öğle saatlerinden itibaren yerini aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Meteoroloji uzmanları, Malatya çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağını belirterek, özellikle yer yer dolu yağışının görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ani bastıracak yağışlar ve dolu riskine karşı özellikle tarımla uğraşan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞ ANINDA FIRTINA ÇIKABİLİR

Raporda sadece yağış değil, sıcaklık ve rüzgar konusunda da Malatya için önemli detaylar yer alıyor:

Sıcaklık Mevsim Normallerinin Altında: İl genelinde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Sıkı giyinmeyi ihmal etmeyin.

Saatte 60 Kilometreyi Bulabilir: Rüzgarın normal şartlarda güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, yağışın başladığı anlarda rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 km fırtına boyutuna ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tüm Malatyalıları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.