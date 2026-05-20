Başkan Aydın, yaşanan depremin Malatya halkında yeniden tedirginliğe neden olduğunu belirterek, geçmiş afetlerin izlerinin halen taze olduğunu ifade etti. Aydın açıklamasında,

“Öncelikle meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Malatya, yaşadığı büyük felaketlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, bu tür sarsıntılar vatandaşlarımızda yeniden kaygıya neden olmaktadır”

dedi.

Deprem anlarında doğru bilgilendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aydın, gazetecilerin toplum adına önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Açıklamasında basın mensuplarının afet dönemlerinde büyük sorumluluk taşıdığına değinen Aydın, şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik, özellikle afet ve kriz dönemlerinde sadece haber aktarmak değil, toplumu doğru bilgiyle buluşturmak, paniğin önüne geçmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek adına hayati bir görevdir. Sahada görev yapan tüm basın emekçilerimiz, zor şartlara rağmen halkın doğru bilgiye ulaşması için fedakârca çalışmaktadır. Bu süreçte doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi ve resmi açıklamaların takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Aydın ayrıca, deprem sonrası görev başında bulunan tüm gazetecilere teşekkür ederek, kamu kurumlarının yapacağı açıklamaların dikkatle takip edilmesi çağrısında bulundu.