Malatya’da sabah 09.00’da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar peş peşe geldi. Özellikle Battalgazi merkezli depremler dikkat çekerken, en son saat 10.21’de 3.6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

09.24 – Battalgazi: 1.7 büyüklüğünde (7 km)

09.25 – Pütürge: 1.9 büyüklüğünde (7 km)

09.26 – Battalgazi: 2.1 büyüklüğünde (7 km)

09.34 – Battalgazi: 2.2 büyüklüğünde (10.87 km)

09.35 – Battalgazi: 1.8 büyüklüğünde (12.08 km)

09.38 – Battalgazi: 1.8 büyüklüğünde (7.04 km)

09.39 – Battalgazi: 1.9 büyüklüğünde (7 km)

09.41 – Battalgazi: 2.8 büyüklüğünde (7.1 km)

09.41 – Battalgazi: 2.9 büyüklüğünde (7.01 km)

10.21 – Battalgazi: 3.6 büyüklüğünde (12.1 km)

Depremlerin ardından bölgede sarsıntıların bir süre daha devam edebileceği belirtilirken, vatandaşların özellikle hasarlı yapılardan uzak durmaları isteniyor.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ