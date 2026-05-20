Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da yerin kilometrelerce altında sarsıcı bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.6 olarak ilan edilirken, sarsıntı sadece Malatya’da değil; Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de çok net şekilde hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."