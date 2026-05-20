Peki, deprem bölgesinde hasar tespiti başladı mı? Yaralı var mı? Haberleşme ve yollarda son durum ne? İşte kabine üyelerinden gelen o kritik açıklamaların detayları...

"HASAR TESPİT EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımlayarak hasar tespit çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:

"Malatya’mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

"BAKANLIĞIMIZA ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Depremin ardından sağlık ekiplerinin hemen sahaya indiğini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bölgedeki son sağlık durumunu paylaştı. Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

"ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINDA SIKINTI YOK"

Deprem anlarında en kritik unsurlardan biri olan iletişim ve ulaşım ağlarına yönelik açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, yapılan ilk incelemelerin sonuçlarını şu sözlerle aktardı:

"İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."