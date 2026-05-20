Malatya, güne merkez üssü Battalgazi ilçesi olan şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 09:00:14'te yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açtı. Sarsıntının yere yakın mesafede gerçekleşmesi nedeniyle sarsıntıyı çok sert hisseden vatandaşlar ve okulda yakalanan öğrenciler kendilerini sokağa attı. Yaşanan yoğunluğun ve tedirginliğin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehir genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Depremin ardından kent genelinde panik dalgası büyürken, öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde hızlıca okul bahçelerindeki güvenli alanlara tahliye edildi. Yaşanan tedirginlik üzerine resmi makamlar ardı ardına önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Seddar Yavuz, “5.6 Battalgazi ilçemizde meydana gelen büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini paylaştı.