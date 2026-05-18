6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketi, Malatya’da binlerce binanın yanı sıra şehrin köklü geçmişine tanıklık eden tescilli kültür varlıklarına da ciddi zararlar verdi. Depremde hasar gören kentin simge yapılarından biri de şüphesiz, Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana binlerce Malatyalının mezun olduğu ve anılarını barındırdığı tarihi Gazi İlköğretim Okulu binasıydı. Geçtiğimiz aylarda müjdesi verilen ve kentin kültür hayatına büyük bir dinamizm katması beklenen kütüphane projesinde, sahada vites yükseltildi.

BRANDALAR ÇEKİLDİ, DEV İSKELELER KURULDU

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) tahsisi gerçekleştirilen tarihi taş binada bir süredir beklenen fiziki çalışmalar görünür hale geldi. Kentin tam merkezinde yer alan tarihi okulun etrafı koruyucu brandalarla tamamen kapatılarak dev iskeleler kuruldu. Vatandaşların meraklı gözlerle takip ettiği o brandaların arkasında ise şu günlerde kelimenin tam anlamıyla arı kovanı gibi bir mesai yürütülüyor.

"BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ" İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde, alanında uzman restoratörler ve teknik ekipler tarafından yürütülen projede aslına sadık kalmak en büyük öncelik. Binanın cephesinde asılı duran "Malatya Gazi İlköğretim Okulu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Yapım İşi" tabelasının arkasında, depremin bıraktığı izlerin tamamen silinmesi için taş işçiliği titizlikle onarılıyor. Türkiye’de son yıllarda büyük ilgi gören ve çocukların erken yaşta kitapla, kültürle tanışmasını sağlayan bu özel kütüphane konsepti, deprem sonrası Malatya’nın sosyal açıdan toparlanmasında da kritik bir köprü görevi görecek.

SAHADAN SON DURUM RESTORASYONDA YENİ AŞAMA

Edinilen bilgilere göre, binanın statik güçlendirme aşamalarının planlandığı şekilde ilerlemesinin ardından şu anda yoğunluk dış cephe restorasyonu ve çatının aslına uygun olarak yenilenmesine verilmiş durumda. Brandaların ardında saklanan bu hummalı çalışma, projenin hedeflenen süre içerisinde tamamlanması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını gösteriyor.

Malatya’nın tam kalbinde yükselen bu tarihi çınar, restorasyon bittiğinde kapılarını kapkaranlık deprem hatıralarına değil, çocukların neşeli seslerine ve kitap sayfalarının kokusuna açacak. Kent hafızasını korurken geleceğe de ışık tutacak olan projedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.